Der russische Präsident Wladimir Putin wertet die Eskalation in der Ostukraine zwischen pro-russischen Kämpfern und der ukrainischen Armee als Beginn eines Völkermordes. Die russischsprachige Bevölkerung in dem umkämpften Gebiet leide unter der dort herrschenden "Russenfeindlichkeit", sagte er in einer Sitzung des Menschenrechtsrats des Kremls am Donnerstag. Das sei "ein erster Schritt zu einem Völkermord".