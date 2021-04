Fall Nawalny Russland sperrt EU-Vertreter aus

Der Oppositionspolitiker Nawalny war Anfang Februar in Moskau zu mehreren Jahren Lagerhaft verurteilt worden, weil er mit seinem Aufenthalt in Deutschland gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen habe. Die EU hält das Urteil für unzulässig, unter anderem weil Nawalny sich nach einem Nervengift-Anschlag auf ihn mehrere Monate in Deutschland behandeln lassen musste.