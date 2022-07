Im Streit um ukrainische Getreideexporte haben Vereinte Nationen, Ukraine, Russland und die Türkei einen ersten Durchbruch erzielt. Bei Gesprächen in Istanbul sei ein "entscheidender Schritt" in Richtung einer Lösung vorgenommen worden, sagte UN-Generalsekretär António Guterres. "Heute haben wir endlich ein bisschen Hoffnung." Es sei allerdings noch mehr Arbeit nötig, damit sich der Fortschritt der jüngsten Verhandlungen auch manifestiere.

Die türkische Regierung erklärte, man habe sich bei technischen Themen geeinigt. Nach Angaben von Verteidigungsminister Hulusi Akar sollen etwa Ankünfte und Ausfahrten aus den Häfen gemeinsam kontrolliert werden. Auch sichere Transportwege über das Schwarze Meer würden bei einer Wiederaufnahme der Exporte gewährleistet. Zudem solle ein Koordinierungszentrum mit Vertretern aller Seiten am Bosporus in Istanbul entstehen. Russland will mit den gemeinsamen Kontrollen an den Häfen sicherstellen, dass die Ukraine über den Seeweg keine neuen Waffen erhält.