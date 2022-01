Alexander Budweg: Es ist Annalena Baerbocks erste außenpolitische Bewährungsprobe und sie trifft mit Sergej Lawrow auf einen alten Politikprofi. Inwieweit wird sie von ihm überhaupt ernst genommen werden?

Matthias Platzeck: Sergej Lawrow ist ein Vollprofi und Annalena Baerbock vertritt eines der wichtigsten Länder der europäischen Union – wenn nicht sogar das wichtigste – außenpolitisch. Das allein reicht schon aus, um sie und das, was sie sagt, ernst zu nehmen und das, was sie als Angebot oder Vorbehalt mitbringt, genau zu erwägen. Also, ich mache mir da keine Gedanken, dass es da irgendwelche Akzeptanzprobleme gibt.

Mit der Übermittlung von Sicherheitsgarantien an die USA hat Russland klar signalisiert, dass aus der Sicht von Moskau nur Washington ein geeigneter Ansprechpartner ist. Was oder wem nutzt dann das Gespräch zwischen Baerbock und Lawrow?

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass, wenn man mal Angela Merkel nimmt, sie eine der wenigen politischen Führer gewesen ist, die beim russischen Präsidenten und in der russischen Administration Respekt genossen hat und das, was sie gesagt hat, auch Gewicht hatte. Es ist so, dass Russland – man darf ja nie vergessen, es ist das größte Land der Erde und die zweitgrößte Atommacht der Welt – natürlich in Washington den wichtigsten Ansprechpartner sieht. Aber auf der anderen Seite ist Russland ein Land, das mit einer großen Fläche auf dem europäischen Kontinent liegt, direkter Nachbar der europäischen Union ist und von daher ist es auch weiterhin für die Russen und die russische Administration nicht unwichtig, was aus Deutschland kommt, was Deutschland denkt und was hier als politisches Konstrukt entworfen wird.

Außenministerin Baerbock setzt auf die Wiederbelebung des Normandie-Formats. Das Minsker Abkommen 2015 brachte allerdings auch nicht den erhofften Frieden in der Ostukraine. Welche Chancen sehen Sie vielleicht dennoch in diesem Gesprächsformat?