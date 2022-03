Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist in einem weiteren Gerichtsverfahren schuldig gesprochen worden. Das berichtet die Agentur Interfax. In dem Verfahren ging es unter anderem um Betrug in großem Umfang. Nawalny soll Spendengelder für seine inzwischen in Russland verbotene Anti-Korruptionsstiftung veruntreut haben. Angeklagt war er auch, weil er Gerichtsauflagen missachtet haben soll.