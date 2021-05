Die Europäische Union verlangt eine internationale Untersuchung der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Belarus. Der Außenbeauftragte Josep Borrell veröffentlichte dazu am Montag eine Erklärung. Darin warf er den belarussischen Behörden vor, mit ihrem Vorgehen die Sicherheit von Passagieren und der Besatzung gefährdet zu haben.

Nachbarstaaten werfen Belarus "Staatsterrorismus" vor

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten zuvor von einer "Entführung" gesprochen und Sanktionen für die Verantwortlichen gefordert. Polen warf dem Nachbarland "Staatsterrorismus" vor. Auch Deutschland, die USA, Griechenland und Litauen verurteilten das Vorgehen von Belarus scharf und forderten die Freilassung des Oppositionsaktivisten und Bloggers Roman Protasewitsch. Er hatte sich an Bord der Ryanair-Maschine befunden und wurde nach der Landung in Minsk festgenommen.



Der EU-Gipfel in Brüssel will am Abend über die Konsequenzen beraten. Die baltischen Staaten Litauen und Lettland haben die europäischen Airlines aufgefordert, den belarussischen Luftraum zu meiden. Frankreich fordert sogar ein "Verbot" des belarussischen Luftraums. An Bord der Maschine waren nach Angaben aus Paris auch mehrere französische Staatsbrüger. Protasewitsch bei einer Festnahme in Belarus 2017. Bildrechte: dpa

Mit Kampfjet zur Landung gezwungen

Das Flugzeug war am Sonntag in Athen mit dem Ziel Vilnius gestartet. Die belarussischen Behörden erzwangen eine Landung in Minsk. Zur Begründung hieß es, an Bord der Maschine befinde sich möglicherweise Sprengstoff. Zum "Geleit" wurde nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta ein Kampfjet losgeschickt. Präsident Alexander Lukaschenko habe den Befehl dazu selbst gegeben.

Regimekritiker an Bord festgenommen