Prof. Dr. Alexander Libman ist Politikwissenschaftler; mit besonderem Fokus auf die Entwicklungen in Osteuropa und Russland.

Prof. Dr. Alexander Libman ist Politikwissenschaftler; mit besonderem Fokus auf die Entwicklungen in Osteuropa und Russland.

Prof. Dr. Alexander Libman ist Politikwissenschaftler; mit besonderem Fokus auf die Entwicklungen in Osteuropa und Russland. Bildrechte: privat

Alexander Libman: Die werden jetzt diskutiert. Die Vereinigten Staaten haben angekündigt, dass sie als Sanktion ein Verbot von Korrespondenzbeziehungen zwischen den amerikanischen und den russischen Banken in Betracht ziehen. Wenn so was kommt, dann sind die transatlantischen Finanzabwicklungen und zum Teil auch die mit der Europäischen Union ganz und gar unmöglich. Und das wird natürlich den internationalen Handel sehr stark beeinträchtigen.