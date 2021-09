Sarkozy hatte die Vorwürfe vor Gericht zurückgewiesen und erklärt, man habe in dem Wahlkampf nicht finanziell über die Stränge geschlagen. Zum Urteilsspruch erschien er nicht persönlich vor Gericht. Die Anklage hatte ein Jahr Haft und davon die Hälfte auf Bewährung gefordert plus eine Geldstrafe. Sarkozys Verteidigung plädierte auf Freispruch und kündigte nach der Urteilsverkündung an, in Berufung zu gehen.