Biden will im Laufe des Tages als "erster Präsident von Israel nach Dschidda" in Saudi-Arabien fliegen – das hatte er zuletzt in einem Gastbeitrag für die "Washington Post" angekündigt. Das sei ein kleines Symbol der aufblühenden Beziehungen und Schritte in Richtung Normalisierung zwischen Israel und der arabischen Welt. Erwartet wird, dass sich Biden bei seinem Besuch in Saudi-Arabien für verbesserte Beziehungen des Landes mit Israel einsetzt. Er dürfte aber auch für eine Ausweitung der Erdöl-Fördermenge des Königreichs werben, um etwa den Ölpreis zu senken und die Inflation in den USA zu bekämpfen.