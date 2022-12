Grenzkontrollen zwischen Kroatien und den Schengen-Staaten an Land sollen bereits ab Anfang 2023 wegfallen. Die Innenminister der 26 Schengen-Staaten einigten sich am Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel auf den Beitritt Kroatiens zum Schengenraum. An den Flughäfen soll es ab Frühjahr keine Kontrollen mehr geben. Bislang stehen Reisende aus Deutschland im Sommer oft stundenlang in Slowenien im Stau, um nach Kroatien einreisen zu können. Kroatien führt Anfang 2023 zudem den Euro als Zahlungsmittel ein. 26 Staaten zählen bislang zum Schengenraum, ab Anfang 2023 kommt Kroatien als 27. Mitglied dazu. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aufnahme Rumäniens und Bulgariens durch Österreich blockiert

Dem Schengenraum gehören derzeit 22 EU-Staaten sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz an. An den Binnengrenzen zwischen diesen Staaten gibt es in der Regel keine stationären Grenzkontrollen. Es ist damit der weltweit größte Raum der Reisefreiheit. Eine Enttäuschung mussten dagegen Rumänien und Bulgarien hinnehmen: Ihre Aufnahme in den Schengenraum wurde vor allem durch Österreich blockiert.

Deutschland und EU-Kommission wollten Beitritt aller drei Länder

Zumindest mit Blick auf Rumänien waren die Zahlen derer, die dort registriert wurden und zwischen Januar und Oktober 2022 unerlaubt nach Österreich weiterreisten, jedoch sehr niedrig. Gegen die Aufhebung der Kontrollen zu Bulgarien zeigten auch die Niederlande Widerstand, etwa wegen rechtsstaatlicher Bedenken. Deutschland dagegen befürwortete ebenso wie die EU-Kommission, neben Kroatien sowohl Bulgarien als auch Rumänien in den Schengenraum aufzunehmen.