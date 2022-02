Das Thema Waffenlieferungen ließ Scholz erneut aus. Er bekräftigte jedoch, dass die Bundeswehrtruppen in Litauen um 350 weitere Soldaten aufgestockt würden. Estland will neun Artilleriegeschütze an die Ukraine liefern, die noch aus DDR-Beständen stammen. Die Bundesregierung hat die Genehmigung noch nicht erteilt. Deutschland lehnt Waffenlieferungen in die Ukraine grundsätzlich ab.