Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Dienstag zum Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Seine Maschine landete nach Angaben der Bundesregierung am Dienstagnachmittag in Tel Aviv. Scholz ist der erste Regierungschef, der nach dem Großangriff der Hamas vor eineinhalb Wochen nach Israel gereist ist. Er will nach eigener Aussage "die Solidarität mit Israel" nach dem Hamas-Angriff zum Ausdruck bringen.