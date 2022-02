Der Besuch des Bundeskanzlers in Washington markierte den Start einer diplomatischen Offensive. Eine Woche danach will Scholz nach Kiew und dann nach Moskau reisen. Zuvor ist noch ein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten in Berlin geplant.

Am Dienstag spricht Scholz außerdem mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda über die Russland-Ukraine-Krise. Macron kommt dazu im Anschluss an seine Vermittlungsgespräche in Moskau und Kiew nach Berlin. Das Treffen der beiden mit Duda dient der Abstimmung innerhalb der EU in dem Konflikt.