Bundeskanzler Olaf Scholz will Europa künftig unabhängiger von Rohstoffen aus dem Ausland machen. Das könne vor allem beim Recycling von Handy- und Batterieteilen umgesetzt werden. "Wir brauchen einen 'game plan', so etwas wie eine Strategie 'Made in Europe 2030'", sagte Scholz bei einer Rede an der Karls-Universität in Prag am Montag. Ein Großteil des Lithiums, Kobalts, Magnesiums oder Nickels, auf das die Betriebe angewiesen seien, sei längst in Europa. "In jedem Handy, in jeder Autobatterie stecken wertvolle Rohstoffe."