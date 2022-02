Paradoxe Forderungen aus Moskau

Der SPD-Politiker sagte in München, er habe Putin bei seinem Treffen in dieser Woche in Moskau deutlich gemacht, dass "jede weitere Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine hohe Kosten für Russland haben wird - politisch, ökonomisch und geostrategisch". Auch Deutschland werde das Kosten abverlangen.



Scholz warf Russland indirekt mangelnden Willen zur friedlichen Lösung vor. Der Kreml habe die Frage einer möglichen Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zum "casus belli" (Kriegsgrund) erhoben. Das sei paradox, da dazu gar keine Entscheidung anstehe. Für nicht verhandelbar erklärte Scholz das Recht auf freie Bündniswahl, also auch die prinzipielle Möglichkeit für die Ukraine, der Nato beizutreten.

Wirtschaftshilfe statt Waffenlieferungen

Zur Kritik fehlender Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine sagte Scholz, das liege an den restriktiven deutschen Exportgesetzen. Die Bundesrepublik übe "praktische Solidarität", etwa durch eine größere Präsenz der Bundeswehr im Baltikum oder Hilfe bei der Nato- Luftraumüberwachung im Südosten Europas.

Scholz deutete eine Arbeitsteilung an. Deutschland wolle größter Finanzier der Ukraine in Wirtschaftsfragen bleiben. Andere Staaten lieferten Waffen.

Ein massiver russischer Truppenaufmarsch mit nach westlichen Angaben inzwischen rund 150.000 Soldaten schürt seit Wochen die Furcht vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne und führt seinerseits an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Harris erinnert an Weltkriege, die von Europa ausgingen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris rief die Verbündeten in der Ukraine-Krise zur Geschlossenheit auf. In zwei Weltkriegen sei ein Konsens entstanden, wonach Ordnung statt Chaos und Sicherheit statt Konflikt zu suchen seien, sagte Harris in München. Völker und Nationen hätten das Recht, ihre Regierungsform und Bündnisse zu wählen. Nationale Grenzen dürften nicht mit Gewalt verändert werden.

Die Grundlage der europäischen Sicherheit ist in der Ukraine unmittelbar bedroht. Kamala Harris US-Vizepräsidentin

Die USA hofften weiter auf eine diplomatische Lösung, betonte Harris. Zugleich bekräftigte sie Warnungen an den Kreml: Bei einer russischen Invasion würden "die USA mit ihren Verbündeten einen signifikanten und nie dagewesenen wirtschaftlichen Preis verlangen".



Zudem würden die USA ihre Nato-Verbündeten an der Ostflanke weiter stärken. Erste Schritte zur Stärkung der Abschreckung und "aktiven Verteidigung" seien bereit erfolgt, mit 6.000 zusätzliche Soldaten in Rumänien, Polen und Deutschland.