Nachdem sich bereits zahlreiche deutsche Politiker zur russischen Teilmobilmachung im Ukraine-Krieg geäußert haben, hat dies am Mittwoch nun auch Bundeskanzler Olaf Scholz getan. In New York am Rand der UN-Vollversammlung sprach der SPD-Politiker von einem "Akt der Verzweiflung", der "alles noch viel schlimmer" mache. Auch die von Moskau angekündigten "Scheinreferenden" in den besetzten ukrainischen Gebieten "werden niemals akzeptiert werden" als Rechtfertigung für das Vorgehen in der Ukraine.