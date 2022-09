Kronprinz wird Khashoggi-Mord vorgeworfen

Der Kronprinz wird vom US-Geheimdienst für den brutalen Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul vor vier Jahren verantwortlich gemacht. Der Kronprinz bestreitet, Drahtzieher der Tat zu sein. Der Mord hatte zu einer internationalen Isolierung des faktischen Herrschers Saudi-Arabiens geführt und die deutsch-saudischen Beziehungen in eine jahrelange Krise gestürzt.

Scholz sagte im Anschluss an das Treffen mit dem Kronprinzen, er habe auch den Mord an Khashoggi angesprochen: "Wir haben alle Fragen besprochen, die sich um Fragen von Bürger- und Menschenrechten drehen". Das gehöre sich so: "Und da können Sie von ausgehen, dass nichts unbesprochen geblieben ist, was zu sagen ist", so Scholz weiter.

Scholz-Besuch gilt als Zeichen der Normalisierung

Gruß per Faust: US-Präsident Joe Biden wird im Juli von Kronzprinz bin Salman empfangen. Bildrechte: dpa Der Besuch des Kanzlers wird nun als Zeichen einer gewissen Normalisierung gewertet. Mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem inzwischen zurückgetretenen britischen Premier Boris Johnson und US-Präsident Joe Biden waren bereits die wichtigsten Bündnispartner Deutschlands in Saudi-Arabien. Biden war bin Salman im Juli ebenfalls betont freundlich – mit einem vertraut wirkenden Faustgruß – gegenübergetreten und hatte dafür Kritik geerntet.



Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte vor der Reise angekündigt, dass Scholz den Mord bei seinem Besuch thematisieren will. Auch die Menschenrechtslage in dem mit harter Hand regierten Königreich wolle er ansprechen. Unter anderem die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hatte Scholz im Vorfeld der Reise zum Einsatz gegen die Unterdrückung der Presse aufgefordert.

Handelsbeziehungen mit Golfstaaten im Fokus

Bei der Reise soll es um die Situation in Ländern des Nahen Ostens wie dem Jemen und Syrien gehen, aber auch um die Handelsbeziehungen und nicht zuletzt um die Zusammenarbeit im Energiebereich. Im Vorfeld der Reise hieß es, Scholz wolle die Golfstaaten von milliardenschweren Investitionen in den Ausbau der Wasserstofferzeugung überzeugen. Saudi-Arabien wiederum könnte Deutschland um die Wiederaufnahme von Rüstungsexporten bitten. Unter der Ampel-Regierung sind bislang keine Rüstungsexporte mehr an das Königreich genehmigt worden.

Am Abend reist Scholz in die Vereinigten Arabische Emirate und dann weiter nach Katar. Beide Länder sind wie Saudi-Arabien wichtige Energie-Exporteure. Welche Verträge über die Lieferung von Gas oder Wasserstoff abgeschlossen werden, blieb vor der Reise noch unklar. Aus dem Umfeld des Kanzlers war von "ambitionierten Vorschlägen" die Rede. Die Reise solle aber nicht zu einer reinen "Energie-Einkaufstour" werden. Scholz wird von elf Top-Managern begleitet, unter anderem von Airbus, Thyssenkrupp und Siemens Energy.