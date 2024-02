Weil die Republikaner im US-Kongress noch immer Militärhilfen für die Ukraine blockieren, hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schon am Sonntag zum Ausbau der Rüstungsproduktion in Europa aufgerufen. "Wir müssen unsere industrielle Basis schneller wiederherstellen und ausbauen, damit wir die Lieferungen an die Ukraine erhöhen und unsere eigenen Bestände wieder auffüllen können", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Europa müsse sich "für eine möglicherweise jahrzehntelange Konfrontation" mit Russland wappnen.

Bundespräsident: Trumps Äußerungen spielen Russland in die Hände

Vor Scholz hatte sich bereits eine Vielzahl deutscher Politiker zu Trumps Aussagen geäußert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte am Montag bei einem Besuch in der zyprischen Hauptstadt Nikosia: "Diese Äußerungen sind verantwortungslos und spielen sogar Russland in die Hände". Daran könne niemand im Bündnis ein Interesse haben.