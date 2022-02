Das Thema Militärhilfe wird heute beim Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Rolle spielen. Die Ukraine hatte wiederholt Deutschlands Verweigerungshaltung bei Waffenlieferungen kritisiert. Scholz hatte am Sonntag vor einer "sehr, sehr ernsten Bedrohung des Friedens in Europa" gewarnt.

Die Bundesregierung will grundsätzlich keine "tödlichen" Waffen in Krisengebiete liefern. Geprüft wird die Abgabe von Ausrüstung wie Nachtsichtgeräten ans ukrainische Militär. Zugesagt hatte Berlin Ende Januar die Lieferung von 5.000 Schutzhelmen. Seit 2019 unterstützt Deutschland daneben den Ausbau des Sanitätsdienstes.

Am Dienstag will Scholz dann in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Moskau hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten und umfangreiche Militärtechnik an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Russland bestreitet jegliche Angriffspläne und führt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.