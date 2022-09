Drei Tage nach der Parlamentswahl in Schweden hat Ministerpräsidentin Magdalena Andersson ihre Niederlage eingeräumt. Zugleich erklärte die sozialdemokratische Ministerpräsidentin am Mittwochabend, sie werde am Donnerstag ihren Rücktritt einreichen. Das vorläufige Wahlergebnis sei deutlich genug, um Rückschlüsse zu ziehen, begründete Andersson den Schritt. Das konservativ-rechte Lager habe die Wahl gewonnen. Es sei wichtig, dass Schweden so schnell wie möglich eine neue Regierung bekomme.