In Malmö kam es am Sonnabend und am Sonntag zu Protesten, bei denen unter anderem eine Schule in Brand geriet. Auch ein Bus, ein Auto und Mülltonnen wurden in Brand gesteckt. Polizisten wurden mit Steinen beworfen.



In Norrköping und in der Nachbarstadt Linköping gingen am Sonntag rund 200 Demonstranten gegen die rechte Partei auf die Straße. Nach Polizeiangaben wurden auch hier Steine auf Polizisten geworfen und Autos angezündet. Als die Polizei in Norrköping nach eigenen Angaben Warnschüsse abfeuerte, wurden drei Menschen von Querschlägern getroffen und verletzt. Die Polizei nahm am Wochenende insgesamt 40 Menschen fest.