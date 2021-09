Volksentscheid Schweizer stimmen für gleichgeschlechtliche Ehen

Noch bis in die 90er Jahre führten manche regionalen Polizeistellen in der Schweiz "Schwulenregister", erst 2020 wurde Homophobie unter Strafe gestellt. Nun dürfen auch homosexuelle Paare heiraten - in Westeuropa ist die Schweiz damit eins der letzten Länder, das die Ehe für Menschen außerhalb der heterosexuellen Norm öffnet.