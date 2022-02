Die Schweizerinnen und Schweizer wollen den Medien keine weiteren Millionenbeträge aus dem Staatshaushalt gewähren. In einer Volksabstimmung lehnte eine Mehrheit von 55 Prozent ein entsprechendes Gesetz ab.

Die Regierung erklärte, nur so könne künftig gewährleistet werden, dass über alle Regionen des viersprachigen Landes berichtet werde. Das sei wichtig für die Demokratie. Für die Förderung waren Parteien links der Mitte und große Teile der Medien. Das bürgerliche Lager und die rechtsnationale Schweizerische Volkspartei waren dagegen. Sie erklärten, dass der Staat mit dem neuen Gesetz die freien Medien kaufen und somit einen Stützpfeiler der Demokratie akut gefährden würde. Zudem würden auch große Pressekonzerne von der Förderung profitieren würden.

Angenommen mit 57 Prozent Zustimmung wurde hingegen eine Ausweitung des Tabakwerbeverbots. Künftig soll Tabakwerbung nun überall dort untersagt werden, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können. Dazu zählen Plakate im öffentlichen Raum, Werbung an Kinos, in Medien oder an Sportplätzen.