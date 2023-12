An die Adresse des Bundestages gerichtet hieß es, das vom Parlament beschlossene "Rückführungsverbesserungsgesetz" kriminalisiere Menschen, die Schutzsuchende unterstützten. Das bezieht sich auf eine Änderung in Paragraf 96 des Aufenthaltsgesetzes, durch die Hilfe bei der illegalen Einreise in die EU in Zukunft auch dann strafbar ist, wenn sie uneigennützig, also ohne eigenen Vorteil, geschieht. Gemeinnützige Helfer, wie etwa Seenotretter, könnten dann in Deutschland genauso bestraft werden, wie gewerbsmäßige Schleuser.