In Deutschland gingen am Sonnabend derweil mehrere tausend Menschen auf die Straße, um für die weitere Seenotrettung zu demonstrierten. Aktionen gab es laut Veranstalter in 15 Städten, darunter in Dresden. "Wir wollen uns nicht an das Sterben im Mittelmeer gewöhnen", erklärte Mariella Hettich von der Organisation Seebrücke. Die europäischen Staaten müssten endlich die Festsetzung der zivilen Seenotrettungsschiffe beenden und ein europäisches Seenotrettungsprogramm etablieren.