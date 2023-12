Bleibt es dabei, würde die rechtspopulistische Partei über eine absolute Mehrheit von 129 Mandaten in der 250-sitzigen Volksversammlung (Skupstina) verfügen. Unter dem Eindruck einer hohen Inflation und monatelanger Massenproteste war in Serbien am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden - nur 18 Monate nach der vorigen Parlamentswahl. Die SNS galt als klarer Favorit.