Guterres zum Konflikt mit Russland: Lage gefährlicher als im Kalten Krieg

Außenministerin Baerbock bei ihrer Rede in München. Bildrechte: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze als "absolut inakzeptable Drohung gegenüber uns allen" verurteilt.



"Heute, das müssen wir so deutlich sagen, droht neuer Krieg - mitten in unserem Europa", sagte sie in ihrer Rede in München. Baerbock rief Russland erneut auf, seine Truppen umgehend abzuziehen. Erste Signale seien ein Hoffnungsschimmer gewesen, aber nun müssten Taten folgen, sagte sie.