Die irisch-nationalistische Partei Sinn Féin wird wohl erstmals in der 100-jährigen Geschichte der britischen Provinz Nordirland stärkste Kraft im Regionalparlament werden. Die Wahl hatte bereits am Donnerstag stattgefunden. Die Auszählung der Stimmen läuft zwar noch, die pro-britische Democratic Unionist Party (DUP) hat aber bereits ihre Niederlage eingestanden.

Sinn Féins Spitzenkandidatin Michelle O'Neill, die bei einem Wahlsieg Anspruch auf den Posten der Regierungschefin hat, verkündete den Beginn einer "neuen Ära". Die 45-Jährige wäre die erste Regierungschefin, die sich für eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland einsetzt. Sie sagte am Samstag: "Ich werde eine Führung anbieten, die integrativ ist, die Vielfalt feiert, die Rechte und Gleichheit für diejenigen garantiert, die in der Vergangenheit ausgeschlossen, diskriminiert oder ignoriert wurden." Zur irischen Wiedervereinigung werde es eine "gesunde Diskussion" geben.

DUP-Chef Jeffrey Donaldson sagte dem Sender "Sky News": "Im Moment sieht es so aus, als ob Sinn Féin als stärkste Partei hervorgehen wird." Gleichzeitig bekräftigte er, dass es seine Partei ablehne, sich an der künftigen Regierung zu beteiligen, solange keine Änderungen am Nordirland-Protokoll erfolgen, das im Post-Brexit-Abkommen mit der EU die Zollvorschriften für die Region regelt.



Die Regierungsbildung dürfte sich damit schwierig gestalten, denn die Regionalregierung in Belfast muss gemäß dem Friedensabkommen von 1998 von katholischen Nationalisten und protestantischen Unionisten gemeinsam geführt werden. Sinn-Féin-Kandidatin O'Neill sagte dazu: "Das Volk hat gesprochen, und unsere Aufgabe ist es nun, zu handeln. Ich erwarte, dass auch andere aufstehen."