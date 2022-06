Weitere Problemfelder seien der anhaltende Konflikt zwischen Indien und Pakistan, die Feindseligkeiten an der Grenze zwischen China und Indien sowie Nordkoreas Atomprogramm .

Sipri ruft die Atommächte zur Entspannung ihrer nuklearen Rhetorik auf und fordert auch die Nicht-Atomwaffenstaaten, ihren Druck zur Abrüstung zu verstärken – am besten schon bei einer Konferenz zur Nichtverbreitung von Atomwaffen in New York im August.