Oberstes Gericht der Slowakei Freispruch für Millionär nach Mord an Journalist aufgehoben

2018 wurden in der Slowakei der Enthüllungsjournalist Kuciak und seine Verlobte ermordet. Die Ermittler waren sich sicher, dass der Millionär Kocner den Mord beauftragt hatte. Doch ein Gericht sprach ihn in einem ersten Prozess aus Mangel an Beweisen frei. Nun hob das Oberste Gericht der Slowakei den Freispruch auf. Kocner muss erneut vor Gericht.