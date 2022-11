Sofortüberweisungen, rund um die Uhr, innerhalb aller EU-Länder, ohne zusätzliche Gebühren – das will die EU-Kommission. Standardüberweisungen sind in zirka ein bis zwei Tagen auf dem Konto des Empfängers, während Sofortüberweisungen innerhalb weniger Sekunden gutgeschrieben werden.

Schon jetzt bieten mehr als 1.200 deutsche Banken und Sparkassen EU-weit Echtzeitüberweisungen an. Deshalb sieht der Deutsche Bankenverband den Vorschlag der EU-Kommission kritisch. Sprecherin Kerstin Altendorf sagt: "Wir halten bei dem derzeitigen Diskussionsvorschlag das Ganze für nicht zielgerichtet, denn es soll eine gesetzliche Verpflichtung zum Angebot für Echtzeitüberweisungen geben, was dann zu Lasten der Standardüberweisung gehen wird." Das lehne man ab, da so auf eine nicht sachgerechte Art und Weise in einen Finanzmarkt eingegriffen werde.