Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 wurde ein Drittel der Bevölkerung der Ukraine zur Flucht gezwungen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat mehr als elf Millionen Grenzüberquerungen aus der Ukraine registriert, dazu sechs Millionen Vertriebene innerhalb des Landes. Etwa 6,6 Millionen Menschen aus der Ukraine leben mittlerweile in europäischen Staaten (Stand: 20.08.2022), knapp eine Million in Deutschland. Die Hilfen für die Flüchtlinge in den Ländern sind sehr unterschiedlich.