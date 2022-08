In Spanien hatte insbesondere ein Urteil nach einer Gruppenvergewaltigung bei einem Festival 2016 für Entsetzen und Massenproteste gesorgt. Die Richter verurteilten die fünf Täter zunächst wegen "sexuellen Missbrauchs" und nicht wegen "Vergewaltigung". Zwei der Männer hatten die Tat zudem gefilmt – dass die 18-Jährige in den Aufnahmen still und passiv wirkte, wertete das Gericht als zustimmendes Verhalten. Erst 2019 kippte Spaniens Oberster Gerichtshof das Urteil und erhöhte die Haftstrafen von jeweils neun auf 15 Jahre.