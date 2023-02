Man sei sich sicher, dass der Ballon aus China stamme. Schon in der Vergangenheit habe es ähnliche Vorfälle gegeben. Der Ballon stelle aber keine militärische Bedrohung oder Gefahr für Menschen am Boden dar, auch für Flugzeuge sei er ungefährlich. Die USA stünden mit China bezüglich des Vorfalls in Kontakt, sagte Ryder. Dem "Wall Street Journal" zufolge lagern auf einem Stützpunkt der US-Luftwaffe im Norden Montanas 150 mit Atomsprengköpfen bestückte Interkontinentalraketen vom Typ Minuteman III.