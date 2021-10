In seiner emotionalen Dankesrede verwies Michel darauf, dass Merkel in ihren 16 Amtsjahren 107 Gipfel besucht habe. Die EU werde Merkels "Weisheit", "Nüchternheit" und Vermittlungsgeschick noch vermissen, "besonders in schwierigen Zeiten". Zudem erklärte der Belgier, ein Gipfel ohne Merkel sei wie "Rom ohne den Vatikan oder Paris ohne den Eiffelturm".