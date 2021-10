Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch in der Ukraine an eines der größten NS-Massaker an Zivilisten im Zweiten Weltkrieg erinnert. Steinmeier sagte in Korjukiwka, die Erinnerung sei nicht nur wichtig, "um sich der Ereignisse zu erinnern, sondern auch wichtig, um den Toten einen Namen zu geben".

Korjukiwka Im März 1943 hatte die SS in Korjukiwka im Norden der Urkraine binnen zwei Tagen etwa 6.700 Männer, Frauen und Kinder ermordet. Bereits 1941 waren die Mitglieder der jüdischen Gemeinde des Ortes ermordet worden.

Steinmeier: In Ukraine verübte NS-Verbrechen wenig bekannt

Steinmeier in Korjukiwka Bildrechte: dpa Steinmeier fügte hinzu, die "blinden Flecken unserer Erinnerung" müssten ausgeleuchtet werden. Die Orte nationalsozialistischer Verbrechen in der Ukraine "sind auf der Landkarte unserer Erinnerungen kaum verzeichnet".



Steinmeier sprach bei seinem Besuch auch mit einer der wenigen Überlebenden von Korjukiwka. Auperdem unterhielt er sich mit Schülern und Lehrern darüber, wie in Korjukiwka an die deutschen Verbrechen erinnert wird.

Treffen mit Selenskyj und Herzog

Am Abend will der Bundespräsident mit seinem israelischen Kollegen Isaac Herzog sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an einer Gedenkveranstaltung in Babyn Jar nahe Kiew teilnehmen.