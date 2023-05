Bei der Stichwahl zum Präsidentenamt in der Türkei hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gewonnnen. Wie der Wahlkommissionschef Ahmet Yene am Sonntagabend in Ankara erklärte, gewann Erdogan laut vorläufigem Ergebnis die Stichwahl. Nach der Auszählung von 99,43 Prozent der Stimmen erhielt Erdogan 52,14 Prozent, Kilicdaroglu 47,86 Prozent. Damit steht der 69-Jährige vor einer weiteren fünfjährigen Amtszeit.