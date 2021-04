In Washington wird diese Debatte sehr aufmerksam verfolgt. Bei seinem kürzlichen Besuch in Brüssel machte US-Außenminister Blinken noch einmal deutlich, dass US-Präsident Joe Biden das Projekt für eine sehr schlechte Idee halte – schlecht für Europa und schlecht für die USA. So fürchte der US-Präsident um Europas Energiesicherheit.

Es gibt Bestrebungen der Europäischen Union, in der nationalen Energiepolitik der Mitgliedsstaaten mehr Zuständigkeiten zu bekommen. Doch ist in den EU-Verträgen klar geregelt, dass jedes Land selbst entscheidet, welche Energiequellen es nutzt und wie es seine Energieversorgung organisiert. In diesem Sinne hält die Bundesregierung auch weiter der Pipeline fest. Die ist zu 95 Prozent fertig gestellt. Insgesamt 120 Kilometer Rohr müssen noch auf den beiden Strängen verlegt werden, was die Betreiber bis September schaffen wollen.