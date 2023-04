Der Bundesregierung zufolge haben sich mehrere hundert deutsche Staatsangehörige für eine Evakuierung registriert. Auch "weitere zu schützende Personen überwiegend aus europäischen Staaten ohne eigene Evakuierungsmöglichkeiten" nimmt die Bundeswehr an Bord. Ob es weitere Flüge der Bundeswehr in den Sudan geben wird, war am Montagmorgen zunächst unklar.

Die Bundesregierung und andere westliche Staaten haben eine militärisch geschützte Rettungsaktion seit Tagen vorbereitet. Die Bundeswehr verlegte dafür mehrere hundert Fallschirmjäger mit Waffen und Material aus Deutschland nach Jordanien. Das Verteidigungsministerium teilte auf Twitter mit: "Unser Ziel ist, in dieser gefährlichen Lage in Sudan so viele Staatsangehörige wie möglich aus Khartum auszufliegen." An dem Evakuierungseinsatz sind mehr als 1.000 Soldatinnen und Soldaten beteiligt.