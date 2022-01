Staatskrise Tausende Demonstranten fordern Rückzug der Militärjunta im Sudan

Nach dem Rücktritt des sudanesischen Regierungschefs Abdalla Hamdok am vergangenen Wochenende spitzt sich die Lage im Sudan weiter dramatisch zu. In der Hauptstadt Khartum und anderen Städten des Landes gingen erneut tausende Menschen auf die Straße, um für eine zivile Regierung zu demonstrieren. Doch die Militärführung des nordostafrikanischen Landes denkt nicht an Rückzug und eine diplomatische Lösung ist nicht in Sicht. Experten befürchten eine weitere Eskalation der Gewalt.