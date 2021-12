Südafrika Anti-Apartheid-Kämpfer Desmond Tutu gestorben

Der weltbekannte südafrikanische Anti-Apartheid-Kämpfer und ehemalige Erzbischof von Johannesburg, Desmond Tutu, ist tot. Wie Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa in einer Erklärung mitteilte, starb Tutu im Alter von 90 Jahren. Er sei ein pragmatischer und prinzipienfester Mensch gewesen.

Der streitbare anglikanische Gottesmann galt als eine Symbolfigur des Anti-Apartheid-Kampfes in Südafrika. Als prominentester Geistlicher war er jahrzehntelang das moralische Gewissen des Landes, für das er nach der Überwindung der Apartheid den Begriff der "Regenbogennation" prägte.

Tutu überreicht 1998 dem damaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela das Abschluߟdokument der Wahrheitskommission. Bildrechte: dpa

Für seinen gewaltlosen Einsatz gegen das Apartheidregime in der früheren Südafrikanischen Union war er 1984 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. In Predigten und Veröffentlichungen setzte sich der mit Südafrikas Freiheitsikone Nelson Mandela befreundete Geistliche für die Gleichberechtigung der Schwarzen und einen gewaltlosen Wandel in Südafrika ein.