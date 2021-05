Syriens Machthaber Baschar al-Assad hat die umstrittene Präsidentschaftswahl in Teilen seines Landes nach offiziellen Angaben mit mehr als 95 Prozent der Stimmen gewonnen. Wie der Parlamentspräsident mitteilte, entfielen auf die zwei in der Öffentlichkeit kaum bekannte Gegenkandidaten 3,3 und 1,5 Prozent.

Die EU hatte die Abstimmung als "weder frei noch fair" kritisiert. Die Opposition sprach von einer "Farce". Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Parlamentspräsidenten bei knapp 77 Prozent. Abgestimmt wurde nur in den von der Regierung in Damaskus kontrollierten Teilen Syriens, etwa zwei Dritteln des Staatsgebiets, sowie in einigen syrischen Botschaften im Ausland. Syrische Flüchtlinge, die keinen Ausreisestempel in ihrem Pass vorweisen konnten, waren von der Wahl ausgeschlossen.