Präsidentenwahl in Syrien Baschar al-Assad auf dem Weg in vierte Amtszeit

In Syrien hat am Mittwoch die Präsidentenwahl begonnen. Ein Sieg von Machthaber Baschar al-Assad gilt als sicher. Seine beiden Gegenkandidaten Abdallah Sallum Abdallah und Mahmud Merhi sind in der Bevölkerung kaum bekannt und gelten als chancenlos. Politiker der Exil-Opposition waren aufgrund einer Klausel im syrischen Wahlrecht von einer Präsidentschaftskandidatur ausgeschlossen. Regierungskritiker sehen in der Abstimmung eine Farce. Auch die im Nordosten Syriens regierenden Kurden lehnen eine Teilnahme ab.