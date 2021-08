Vor Kundus hatten die Islamisten auch die Stadt Sar-i Pul, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, erobern können. Damit brachten die Taliban innerhalb von drei Tagen vier Provinzhauptstädte unter ihre Kontrolle. Am Freitag war schon die kleine Provinzhauptstadt Sarandsch in Nimrus an der iranischen Grenze praktisch kampflos an die Taliban gefallen. Am Samstag folgte die Stadt Schiberghan in Dschausdschan im Norden. Die Taliban kontrollieren zudem bereits weite Teile der ländlichen Regionen in Afghanistan.