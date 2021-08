In Afghanistan haben die Taliban Dschalalabad eingenommen. Die Provinzhauptstadt im Osten des Landes sei kampflos an die Taliban gegangen, teilten Provinzräte mit. Sie bestätigten damit Berichte von Bewohnern. Damit ist die Hauptstadt Kabul die letzte große Stadt Afghanistans, die nicht von der radikalislamischen Miliz kontrolliert wird. Medienberichten zufolge stehen die Taliban nur noch elf Kilometer vor der Stadt .

Die USA begannen unterdessen mit der Evakuierung ihrer Botschaft. US-Präsident Joe Biden drohte den Taliban mit einer "raschen und starken militärischen Reaktion", falls diese das US-Personal in Afghanistan gefährdeten. Zugleich verteidigte er den Abzug der US-Truppen aus dem Land. Ein weiteres oder auch fünf Jahre US-Militärpräsenz hätten keinen Unterschied gemacht, wenn das afghanische Militär sein eigenes Land nicht halten könne oder wolle.



Auf ihrem Eroberungszug in Afghanistan hatten die Taliban am Sonnabend Berichten zufolge auch die Großstadt Mara-i-Scharif eingenommen. Dort hatte die Bundeswehr noch bis Juni ihr Hauptquartier.