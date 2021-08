Taliban in Afghanistan Wie regelt die Scharia Frauenrechte?

Während die afghanische Bevölkerung derzeit in Unsicherheit lebt, scheinen die Taliban vor allem den Eindruck von Normalität erwecken zu wollen. In ihrer ersten Pressekonferenz gestern versicherten sie unter anderem, dass die Rechte der Frauen gewahrt werden würden – und zwar im Einklang mit der Scharia. Doch was bedeutet das überhaupt und was gibt die Scharia diesbezüglich vor? Linda Schildbach hat nachgefragt.