Weil die Taliban auch immer näher an die Hauptstadt Kabul heranrücken, hat das Pentagon zeitweise 3.000 Soldaten nach Afghanistan entsendet. Den Angaben zufolge sollen sie die Reduzierung des US-Botschaftspersonals unterstützen. Die Soldaten sollten am Flughafen in Kabul für Sicherheit sorgen sowie Konvois zum Flughafen absichern.