Verbraucherschutz EU verschärft Regeln für chinesischen Onlinehändler Temu

Für den chinesischen Online-Marktplatz Temu gelten in der Europäischen Union künftig schärfere Regeln im Rahmen des Gesetzes für digitale Dienste. Wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte, wird der Onlinehändler mit durchschnittlich mehr als 45 Millionen monatlichen Nutzern in der Europäischen Union als sehr große Online-Plattform eingestuft.