FSB: Mindestens Verdächtige festgenommen

Russlands zentrales Ermittlungskomitee nahm ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen "Terrorakts" auf. Das russische Außenministerium sprach von einem "blutigen terroristischen Attentat". Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa nannte den Vorfall ein "monströses Verbrechen". Die Chefin des Föderationsrats, dem Oberhaus des russischen Parlaments, Valentina Matwijenko, drohte den Drahtziehern mit Vergeltung.

Nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB hat es bisher elf Festnahmen gegeben. Das sagte FSB-Chef Alexander Bortnikow nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Samstag. Mindestens vier von ihnen sollen direkt an dem Angriff auf das Veranstaltungszentrum beteiligt gewesen sein.

"IS" reklamiert Anschlag für sich

Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich. Die Gruppe schrieb im Onlinedienst Telegram, IS-Kämpfer hätten "eine große Zusammenkunft ... am Rande der russischen Hauptstadt Moskau" angegriffen. Experten gehen davon aus, dass das Bekennerschreiben echt ist.

Der US-Regierung zufolge gab es zunächst keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ukraine in den Angriff verwickelt sei. Die Regierung in Kiew erklärte dem Präsidentenberater Mychailo Podoljak zufolge, nichts mit der Schießerei in Moskau zu tun zu haben. Ein Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes bezeichnete laut dem ukrainischen Medium Prawda die Ereignisse in Moskau als eine "bewusste Provokation" durch russische Sondereinheiten.

Westliche Botschaften hatten zuletzt vor Terroranschlägen in Moskau gewarnt. Der Kreml hatte dies als Provokation des Westens bezeichnet.

UN-Sicherheitsrat fordert nach Anschlag in Moskau Aufklärung

Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den Anschlag in dem Moskauer Konzertsaal und forderte Aufklärung. Täter, Organisatoren, Finanziers und Sponsoren müssten zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden, hieß es in einer Mitteilung des mächtigsten UN-Gremiums der Vereinten Nationen in New York. Alle Staaten seien aufgefordert, nach dem Völkerrecht und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates aktiv mit der Regierung Russlands und anderen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten. UN-Generalsekretär António Guterres sprach den betroffenen Familien sein "tiefes Beileid" aus.

Großveranstaltungen am Wochenende abgesagt

In der Crocus City Hall gibt es eine Konzerthalle mit tausenden Plätzen und weitere Veranstaltungssäle. Das Zentrum ist eine der beliebtesten Freizeitstätten für die Moskauer und die Menschen im Umland der russischen Hauptstadt.

Bildrechte: IMAGO/SNA Moskaus Bürgermeister Sobjanin sagte nach dem Terroranschlag alle Großveranstaltungen am Wochenende ab. Auch Theatervorstellungen wurden gestrichen. Weltberühmte Museen wie die Tretjakow-Galerie und das Puschkin-Museum sowie große Theater teilten mit, dass sie am Samstag und Sonntag geschlossen bleiben. Der Nachrichtenagentur Tass zufolge werden die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen und Bahnhöfen der Hauptstadt verstärkt.