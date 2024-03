Der US-Regierung zufolge gab es zunächst keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ukraine in den Angriff verwickelt sei. Die Regierung in Kiew erklärte dem Präsidentenberater Mychailo Podoljak zufolge, nichts mit der Schießerei in Moskau zu tun zu haben. Ein Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes bezeichnete laut dem ukrainischen Medium Prawda die Ereignisse in Moskau als eine "bewusste Provokation" durch russische Sondereinheiten.

Das russische Zivilschutzministerium teilte am späten Abend mit, dass das Veranstaltungszentrum auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern in Flammen stehe. Bisher gelinge es nicht, das Feuer zu löschen. Auch Löschhubschrauber waren demnach im Einsatz. Die Agentur RIA meldete zuvor, dass etwa 100 Personen durch den Keller in Sicherheit gebracht worden seien. In der Crocus City Hall gibt es eine Konzerthalle mit tausenden Plätzen und weitere Veranstaltungssäle. Das Zentrum ist eine der beliebtesten Freizeitstätten für die Moskauer und die Menschen im Umland der russischen Hauptstadt.



Moskaus Bürgermeister Sobjanin sagte alle Großveranstaltungen am Wochenende ab. Weltberühmte Museen wie die Tretjakow-Galerie und das Puschkin-Museum sowie große Theater teilten mit, dass sie am Samstag und Sonntag geschlossen bleiben. Theatervorstellungen wurden abgesagt. Der Nachrichtenagentur Tass zufolge werden die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen und Bahnhöfen der Hauptstadt verstärkt.